

Кишиневцы могут спать спокойно! Муниципий вступает в новый год с утвержденным бюджетом. Накануне, муниципальные советники, сразу в двух чтениях, утвердили этот важный для столицы документ. Согласно утвержденным показателям, доходы муниципального бюджета в 2020 году превысят 4,3 млрд. леев и увеличатся на 11% по сравнению с 2019 годом. Расходы оцениваются в 4,6 млрд. леев, что на более чем 9% больше по сравнению с нынешним годом.



Согласно утвержденному документу, основные расходы в 2020 году будут направлены на образование - почти 53%. Более 14% - пойдет на услуги в области экономики, включая транспорт. Почти 10% расходов пойдут на жилищное хозяйство и коммунальные услуги, а более 9% - на социальную защиту. В то же время, чуть более 4% пойдут на культуру, молодежь, спорт и отдых, более 3% - на капитальные инвестиции и ремонт, а также на государственные услуги общего назначения, почти 2% - на здравоохранение, а 0,4% - на национальную оборону. В рамках заседания Муниципального совета, генпримар Кишинева поблагодарил всех советников за проявленную политическую зрелость.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВА



«Я хочу поблагодарить вас за приложенные усилия, и эти усилия направлены, в первую очередь, на кишиневцев, а также на пригороды, входящие в состав муниципия. Я считаю, что несмотря на разногласия, которые в данном случае, абсолютно естественны, мы все же сумели прийти к общему знаменателю. Это демонстрирует нашу политическую зрелость. И очень хорошо, что мы вступаем в новый год с бюджетом, который начнем исполнять с 1 января».



Согласно документу, в будущем году, ремонт улиц обойдется муниципальному бюджету в 131 млн. леев, а проекты по энергоэффективности - в 89 млн. леев. Пригородам будет выделено 64 миллиона. Для муниципальной программы по ликвидации свалок и обустройству площадок для отдельного сбора отходов - 10 млн. леев. Для детских садов и лицеев предусмотрено более 56 млн. леев, а для оснащения больниц - 65 млн. леев. Бюджетный дефицит в размере почти 300 млн. леев планируется покрыть за счет продажи квартир, внешних кредитов для проектов, финансируемых из внешних источников, внутренних и внешних кредитов, а также из денежных средств, не израсходованных муниципалитетом и оставшихся на банковских счетах на 1 января 2020 года.

