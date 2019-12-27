

Глава государства прокомментировал «шумиху», поднятую представителями блока «ACUM», относительно компенсации в 500 тысяч леев, которую, якобы, должен получить президент по окончанию своего мандата. В эфире одного из частных телеканалов, Игорь Додон напомнил, что ему удалось сэкономить 200 миллионов леев из госбюджета на восстановление здании Администрации президента, уточнив, что в этом вопросе все финансовые расходы взял на себя президент Турции.



В данной связи, глава государства сообщил, что роста расходов Администрации президента не было. Более того, Додон подчеркнул, что запретил увеличивать расходы на приобретение автомобилей или на рост зарплат сотрудникам данной структуры.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«В ведомство Администрации президента перешли резиденция в Кондрице, офисы в центре, которые раньше находились на балансе правительства и обслуживались за счет бюджета правительства. Сейчас они на балансе президентуры, но расходы остались прежними, они не выросли. Просто Администрации президента сейчас принадлежит больше активов, поэтому и вырос бюджет».



Президент отметил, что не понимает, из-за чего «акумовцы» подняли столько шума по поводу предполагаемых компенсаций, которые должны быть распределены между советниками главы государства, отработавшими весь его мандат, в то время, как кабинет министров Майи Санду с удовольствием принял компенсацию в размере 440 тысяч леев за 5 месяцев своего мандата.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Такой шум подняли представители блока «ACUM», и это абсолютно безосновательно. Эта выплата осуществляется по завершению мандата президента, которая выдается непосредственно не главе государства, а его советникам. И по закону, когда с поста уходит любой чиновник высокого ранга, ему выплачивается компенсация. Хочу сказать представителям блока «ACUM», пусть проверят – куда ушли 440 тысяч леев после отставки правительства Санду, потому что когда кабинет министров Майи Санду был отправлен в отставку, было выделено 440 тысяч леев, и эти люди взяли эти компенсации».



Игорь Додон, в очередной раз заявил, что в том случае, если ему будет предоставлена эта компенсация, он от нее откажется и направит эти деньги на благотворительность, как делал всегда.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Если законодательством предусмотрена какая-то выплата президенту, я уже публично заявил, и буду следовать этому, что президент Игорь Додон напишет официальный отказ от этой компенсации, а эти деньги направлю на благотворительность, какой я часто занимаюсь. За эти годы, мы миллионы отдали благотворительному фонду, занимающемуся добрыми делами. И неужели вы думаете, что я, занимавшийся всегда благотворительностью, возьму себе в конце мандата 20-30 тысяч леев?».



Подводя итог, президент порекомендовал лидерам блока «ACUM» и их сторонникам, прежде, чем оговаривать кого-то, посмотреть на свои действия и тщательно их взвесить.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Акумовцы» поднимают шум, возмущаясь, что президент получит 500 тысяч леев, и я еще раз повторяю, что президент не возьмет ни лея! А правительство Санду берет 440 тысяч леев за 5 месяцев работы, и чувствуют себя при этом великими героями и стучат кулаком в грудь. Как заняться делом, так они не могут, конкурс красоты устраивают в правительстве, а как работать – так не знаешь, что с них спросить, только по командировкам. Они возмущались, что я ездил в командировки. Я покажу, сколько они ездили, или как Брынзан месяц не появлялся на работе и никто не знает, где он был. Пусть следят за собой!».

