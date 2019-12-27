

Уходящий 2019-ый год был тяжелым, но результативным. Об этом во время «прямой линии» заявил президент Молдовы Игорь Додон, подчеркнув, что главное достижение этого года, которое, бесспорно, повлияет на развитие событий и в ближайшем будущем – это полная смена власти и уход из нее Владимира Плахотнюка.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Об этом говорят все - и правые, и левые, и внепарламентские партии, и народ понимает, что основной результат этого года – это то, что мы убрали из власти Плахотнюка. Я думаю, это была задача, с которой многие не справились в течение последних лет. Они тоже очень старались, делали очень много деклараций, высказываний, но нам в этом году удалось полностью поменять власть в РМ».



Глава государства напомнил, что смена власти осуществлялась в два этапа. На первом было сформировано диаметрально противоположное по идеологическим и политическим взглядам парламентское большинство, а на втором, после вынужденной отставки правительства Санду, назначен и утвержден новый кабинет министров под руководством Иона Кику.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Я считаю, что 2019 год был тяжелым, но результативным, потому что мы добились тех задач, которые перед собой поставили. Мы получили возможность существенно поменять ситуацию в стране. И то, что парламент поддержал все мои социальные инициативы: и по пенсиям, и по помощи пенсионерам, и по другим, показывает, что есть возможность уже продвигать новые идеи, продвигать наши программные цели. Поэтому я думаю, что, несмотря на все трудности, год был хороший, а следующий будет еще лучше».