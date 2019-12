Republica Moldova intră în curând într-o etapă activă de reconstrucție. În acest sens, șeful statului a cerut instituțiilor responsabile să îi prezinte o analiză privind toate resursele financiare care pot fi utilizate pentru rezolvarea unor nevoi imediate ale cetățenilor, dar și pentru proiecte de anvergură. Inclusiv, Președintele Dodon a solicitat o analiză privind situația rezervelor valutare și potențialul acestora.



“Asa-zișii experți cu pretinse studii Harvard sau finanțați din proiecte externe, au făcut însă un atac de panică după ce am anunțat acest lucru și au răstălmăcit vorbele mele, probabil din temerea ca nu cumva sa găsim noi surse de finanțare care să le facă moldovenilor viața mai bună, spre furia opoziției.



Scopul nostru este să analizăm absolut toate resursele financiare interne și să le direcționăm corect, în interesul cetățeanului. Pentru că înainte de a lua credite, trebuie să ne asigurăm că utilizăm eficient toate resursele financiare interne și nu ne îndatorăm la alte state, în timp ce banii noștri sunt inactivi sau, paradoxal, sunt utilizați de alte țări, cu o dobândă zero.



Cineva însă pare foarte deranjat că am făcut această solicitare și aceste emoții bizare ale opoziției încep să mă facă și mai interesat să aflu mai multe detalii, inclusiv despre modul în care este gestionată rezerva noastră valutară, dar înainte de toate, cetățenii au dreptul să cunoască aceste informații.



Republica Moldova dispune de o rezervă valutară de peste 3 miliarde de dolari care este plasată în afara țării, în mare parte în hârtii de valoare emise de SUA, dar și de alte țări. Respectiv, moldovenii trebuie să cunoască exact ce se întâmplă cu banii lor, dacă o parte din acești bani pot sau nu pot fi utilizați pentru investiții care să le facă viața mai bună.



Cetățenii noștri au dreptul sa cunoască de ce ținem acești bani ai lor în străinătate, unde sunt valorificați pentru deficitul bugetar al altor țări, cu o dobândă aproape zero, în timp ce noi suntem nevoiți sa luăm împrumuturi cu 1-2 la sută pentru a construi drumuri sau a face alte investiții importante pentru infrastructură și dezvoltarea durabilă.



Cunosc obligațiile pe care le avem legate de acest subiect prin acordurile internaționale semnate, însă asta nu înseamnă că nu trebuie să formulăm întrebări pertinente și că nu sunt necesare anumite clarificări, așa încât să putem explica cetățenilor dacă se poate sau nu utiliza o parte din rezerva de bani a țării, iar dacă nu se poate, să le spunem de ce.



Nu am cerut nici unei instituții să scoată bani din rezerva valutară, așa cum în mod manipulativ au afirmat unii, am cerut însă clarificări și voi primi aceste clarificări, indiferent că le place sau nu unor experți, după care voi informa și opinia publică în detaliu legat de ce se întâmplă cu rezerva financiară a țării, dar și de sursele financiare interne pe care le-am identificat.



Nu exclud că în urma informațiilor pe care le voi primi, voi examina oportunitatea de a consulta public cetățenii în privința utilizării pragmatice a banilor”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de pe o rețea de socializare.