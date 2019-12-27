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Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений возглавит Светлана Доготару


В примэрии Кишинева в пятницу прошел конкурс по избранию главы управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Победителем стала Светлана Доготару, набравшая больше всех баллов - 8,29.

В комиссии присутствовали вице-примар Виктор Киронда и вице-председатель фракции Партии социалистов Динарий Кожокару.

Всего в конкурсе участвовало три кандидата, которые должны были пройти устное тестирование. После первого этапа, лишь два кандидата вышли во второй тур, среди них и Светлана Доготару.

На втором этапе было письменное тестирование.

В итоге, после двух этапов, больше всего балов (8,29) набрала Светлана Доготару, которая и стала победителем.


Опубликовано: 16:50 27/12/2019

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