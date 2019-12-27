

В муниципальном предприятии EXDRUPO новый и.о руководителя Сергей Томицэ. Его в пятницу представил коллективу примар Кишинева Ион Чебан.



Решение о его назначении было принято примаром после внеплановой рабочей проверки на предприятие, где были обнаружены нарушения, допущенные прошлым и.о руководителем Марчелом Застрынчану при организации публичных конкурсов по закупке материалов, для содержания дорог. Такие действия руководства привели к тому, что работы не были проведены своевременно и не были обжалованы результаты закупок.



Кроме этого, работники высказали недовольство относительно оценки их работы, отсутствие оборудования, неучет внеплановых часов, невыплата премий и так далее.



По данным примара, Томицэ до нового назначения работал в должности заместителя шефа в предприятии EXDRUPO.



