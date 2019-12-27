Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
В Казахстане разбился пассажирский самолет
 

Сегодня в Администрацию Президента пожаловали колядующие (ВИДЕО)


Сегодня в Администрацию Президента Республики Молдова пожаловали колядующие. Вместе с мэром Кишинева Ионом Чебаном, советниками главы государства и сотрудниками Администрации послушали колядки и праздничные пожелания от Фольклорного ансамбля Opincuța, Этнофольклорного ансамбля из села Томай, Ансамбля Mlădițele и Mugurașii, труппы Театрального союза Молдовы, группы учащихся теоретического лицея Waldorf, коллективов «7 klase» и «Аккорд».

"Нас очень порадовало соблюдение народных традиций, являющих собой исконные ценности нашего народа. Подчеркнул, что, только продвигая наследие предков, мы сможем сохранить себя как народ. Подарил колядующим калачи и сладости, пожелав им здоровья, благополучия и успехов в Новом году. Затем для наших гостей была проведена традиционная экскурсия по зданию Администрации Президента", - отметил Додон.



Опубликовано: 16:45 27/12/2019

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • В гостях у президента
  • Президентский дворец открыл двери для учащихся столичного лицея
  • Президент поздравил 400 детей из социально уязвимых семей
  • Артисты ансамбля «Жок» поблагодарили президента за помощь в участии в фести ...
  • Учащиеся с лучшей успеваемостью побывали в рабочем кабинете президента Молд ...







    • Все новости

    Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений возглавит Светлана Доготару
    Новым руководителем предприятия EXDRUPO стал Сергей Томицэ
    Сегодня в Администрацию Президента пожаловали колядующие (ВИДЕО)
    На Ботанике продолжаются работы по благоустройству территории
    Глава государства провел рабочую встречу с генпримаром Ионом Чебаном (ВИДЕО)
    Игорь Додон направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана в связи с крушением пассажирского самолета
    «Нелепая смерть». Житель Ясс погиб от взрыва петарды во рту
    Президентские выборы в Молдове могут состояться 8 ноября 2020 года
    Десятки рекламных панно и более сотни киосков вывезены с улиц города
    ЦИК утвердила мандаты новых депутатов парламента
    В Рыбнице в частном доме произошел пожар
    В Казахстане разбился пассажирский самолет
    Президент поздравил актеров по случаю профессионального праздника
    Сегодня не стало руководителя театра «Современник» Галины Волчек
    Игорь Додон: Парламентские фракции должны взять обязательство о непринятии в свои ряды депутатов-перебежчиков
    Глава государства – о ситуации вокруг Республиканского стадиона
    Муниципальный совет Кишинева принял бюджет на 2020 год
    Президент: Часть денег из украденного миллиарда уже поступила в бюджет государства
    Додон: Спектр услуг по полису медстрахования для граждан Молдовы будет расширяться!
    Додон: Наша задача – повысить пенсию тем, у кого она ниже прожиточного минимума
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     