Сегодня в Администрацию Президента Республики Молдова пожаловали колядующие. Вместе с мэром Кишинева Ионом Чебаном, советниками главы государства и сотрудниками Администрации послушали колядки и праздничные пожелания от Фольклорного ансамбля Opincuța, Этнофольклорного ансамбля из села Томай, Ансамбля Mlădițele и Mugurașii, труппы Театрального союза Молдовы, группы учащихся теоретического лицея Waldorf, коллективов «7 klase» и «Аккорд»."Нас очень порадовало соблюдение народных традиций, являющих собой исконные ценности нашего народа. Подчеркнул, что, только продвигая наследие предков, мы сможем сохранить себя как народ. Подарил колядующим калачи и сладости, пожелав им здоровья, благополучия и успехов в Новом году. Затем для наших гостей была проведена традиционная экскурсия по зданию Администрации Президента", - отметил Додон.