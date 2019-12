Indemnizația unică la nașterea copilului se majorează cu aproape 400 de lei și va atinge în noul an 8.299 de lei, transmite IPN cu referire la o decizie aprobată de Guvern.



În 2020, de indemnizație unică la nașterea copilului vor beneficia estimativ 49 de mii de familii.



În aceeași ședință, Guvernul a aprobat și majorarea indemnizațiilor unice acordate copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și în casele de copii de tip familial. Cuantumul indemnizației va constitui 7377 de lei – pentru copiii cu vârsta până la un an, 5533 de lei – pentru plasamentul copiilor cu vârsta de la un an la trei ani și 3688 de lei pentru ceilalți copii.