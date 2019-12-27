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На Ботанике продолжаются работы по благоустройству территории


Пока позволяют погодные условия, в столичном секторе Ботаника продолжаются работы по благоустройству территории. Об этом в социальной сети написал вице-претор сектора Юрий Витнянский.

«Параллельно идут работы по ряду адресов:

- завершается реконструкция лестницы на Дачия 2;

- благоустройство аллеи на Дачия 2-14, где почти завершены работы по укладке нового плиточного покрытия, и уже начали устанавливать освещение;

- на Траян 7 и 9, Индепенденцей 10/3, в начальном и старшем корпусах лицея Дм. Кантемира продолжаются работы по установке фитнес площадок. На каждом из адресов осталось установить элементы Workout, на площадках на Мунчешть 788 и 804 осталось установить только скамейки.

- на Валя Кручий 2,4,6,8 ведем работы по обустройству новых парковок. В этих дворах будут обустроены 2 000 квадратных метров парковочных мест, где смогут одновременно парковаться порядка 200 автомобилей», - отметил Витнянский.


Опубликовано: 14:13 27/12/2019

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