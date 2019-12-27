Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с генеральным примаром Кишинева Ионом Чебаном. В ходе дискуссии глава государства и градоначальник обсудили итоги уходящего года для столичного муниципалитета.



Игорь Додон поздравил Иона Чебана с принятием бюджета города Муниципальным советом в двух чтениях, а также приветствовал намерение городских властей уделять в 2020 году приоритетное внимание социальным проектам и развитию столичной инфраструктуры.



«В частности, планируется ремонт нескольких магистральных дорог, реконструкция парков, строительство нескольких сотен детских и спортивных площадок и десяти новых стадионов.



Кроме того, будет произведена термоизоляция социальных учреждений, решена проблема очистных сооружений, проведена реконструкция подземных переходов, ремонт асфальта на внутридомовых территориях, а также оказана проектная поддержка пригородов.



В завершение встречи поздравили друг друга и наших близких с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелали всем здоровья и благополучия», - отметил Игорь Додон.



