Президент Республики Молдова Игорь Додон направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с крушением в районе Алма-Аты самолета, в результате чего есть погибшие, в том числе дети.



«От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выражаю сочувствие всему народу Казахстана и передаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в послании президента Молдовы.