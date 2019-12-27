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В Казахстане разбился пассажирский самолет
 

Игорь Додон направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана в связи с крушением пассажирского самолета


Президент Республики Молдова Игорь Додон направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с крушением в районе Алма-Аты самолета, в результате чего есть погибшие, в том числе дети.

«От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выражаю сочувствие всему народу Казахстана и передаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в послании президента Молдовы.


Опубликовано: 13:43 27/12/2019

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