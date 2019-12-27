Игорь Додон направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана в связи с крушением пассажирского самолета
Президент Республики Молдова Игорь Додон направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с крушением в районе Алма-Аты самолета, в результате чего есть погибшие, в том числе дети.
«От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выражаю сочувствие всему народу Казахстана и передаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в послании президента Молдовы.
«От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выражаю сочувствие всему народу Казахстана и передаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в послании президента Молдовы.
Опубликовано: 13:43 27/12/2019
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