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«Нелепая смерть». Житель Ясс погиб от взрыва петарды во рту


Житель Ясс погиб от взрыва петарды во рту. Трагический инцидент случился в среду, 25 декабря, в ясском пригороде Белчешть. Погибшему мужчине было 50 лет, пишет libertatea.ro.

На место происшествия вызвали бригаду медиков.

«В среду около 20 часов получили вызов. Помощь потребовалась мужчине, который получил травмы после взрыва петарды у него во рту», — пояснила врач службы SMURD Ясс Диана Чимпоешу.

Прибывшие врачи лишь констатировали смерть мужчины — в результате взрыва петарды он получил травмы несовместимые с жизнью.

Полиция возбудила уголовное дело. «Полиция выехала на место происшествия. По предварительным данным, 50-летний мужчина из коммуны Белчешть, находясь под воздействием алкоголя, поместил горящую петарду в свою ротовую полость. В результате взрыва петарды он скончался. Возбуждено уголовное дело», — заявила пресс-секретарь полиции Ясс Иоана Быля.

Тело погибшего мужчины отправлено на экспертизу. Ведется расследование.


Опубликовано: 13:12 27/12/2019

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