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Президентские выборы в Молдове могут состояться 8 ноября 2020 года


Президент Игорь Додон предложил провести выборы президента 8 ноября. В Центризбиркоме говорят, что дата входит сроки, предусмотренные законом. Окончательную дату должен будет утвердить парламент.

Следующие выборы президента можно провести «не ранее 31 октября», но не позже, чем через 60 дней с момента окончания мандата президента, сообщает Newsmaker.md со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Окончательную дату выборов должен будет утвердить парламент.


Опубликовано: 13:06 27/12/2019

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