Президентские выборы в Молдове могут состояться 8 ноября 2020 года
Президент Игорь Додон предложил провести выборы президента 8 ноября. В Центризбиркоме говорят, что дата входит сроки, предусмотренные законом. Окончательную дату должен будет утвердить парламент.
Следующие выборы президента можно провести «не ранее 31 октября», но не позже, чем через 60 дней с момента окончания мандата президента, сообщает Newsmaker.md со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Окончательную дату выборов должен будет утвердить парламент.
Следующие выборы президента можно провести «не ранее 31 октября», но не позже, чем через 60 дней с момента окончания мандата президента, сообщает Newsmaker.md со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Окончательную дату выборов должен будет утвердить парламент.
Опубликовано: 13:06 27/12/2019
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