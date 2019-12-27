Президент Игорь Додон предложил провести выборы президента 8 ноября. В Центризбиркоме говорят, что дата входит сроки, предусмотренные законом. Окончательную дату должен будет утвердить парламент.



Следующие выборы президента можно провести «не ранее 31 октября», но не позже, чем через 60 дней с момента окончания мандата президента, сообщает Newsmaker.md со ссылкой на пресс-службу ЦИК.



Окончательную дату выборов должен будет утвердить парламент.