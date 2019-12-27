В Кишиневе за неделю, по решению примэрии, с улиц города вывезено десяток рекламных панно, которые были установлены с нарушениями. Также, за две недели вывезено 144 киоска, которые функционировали с нарушением правил и требований. Об этом в четверг вечером в передаче InProfunzime сообщил примар Кишинева Ион Чебан.



По его словам, во время оперативных заседаний примэрии, он неоднократно призывал экономических агентов, как тех, которые работают с рекламой, так и тех, которые ведут торговую деятельность (продажа товара в киосках) вести свою деятельность согласно закону, согласно требованиям регламента.



"У тех, кто не соблюдал требования, и устанавливал, как рекламные панно, так и киоски, где попало, все установленное было вывезено. Поскольку, недобросовестные экономические агенты, без разрешительных документов, сами переустанавливают киоски где попало, мы будем тщательно следить за ситуацией и сразу принимать меры",- сказал примар, напомнив, что примэрия не намерена вести переговоры относительно здоровья людей.



Он считает, что экономические агенты, занимающиеся рекламой, должны соблюдать существующие к ним требования, так как в Кишиневе были замечены и рекламные панно в два этажа. Кроме того, многие экономические агенты не платили за аренду участка для панно, за место, где были киоски.



"Аналогичные меры будем принимать и в отношении незаконных строек. В понедельник , после оперативного заседания примэрии, сообщу адреса, где будет снос. Хватит, пора наводить порядок",- отметил Чебан.