В Партии социалистов и блоке ACUM появятся новые представители. Центральная избирательная комиссия утвердила сегодня мандаты двух депутатов. Речь идет Марине Радван от ПСРМ и Вирджилиу Пысларюке из блока ACUM, пишет tv8.md.

Их мандаты осталось утвердить Конституционному суду.



Ранее в парламенте освободились два места. Один мандат стал вакантным после смерти депутата Сергея Катаранчука, а другой – после отставки Татьяны Кунецки.



Марина Радван уже была депутатом от ПСРМ в 2014-2018 гг. Она стала самым молодым парламентарием ХХ созыва. Вирджилиу Пысларюк, по образованию историк, преподаватель в Государственном Университете Молдовы. Входил в список из 55 кандидатов от блока ACUM на парламентских выборах 24 февраля, но тогда не смог пройти в парламент.