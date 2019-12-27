ЦИК утвердила мандаты новых депутатов парламента
В Партии социалистов и блоке ACUM появятся новые представители. Центральная избирательная комиссия утвердила сегодня мандаты двух депутатов. Речь идет Марине Радван от ПСРМ и Вирджилиу Пысларюке из блока ACUM, пишет tv8.md.
Их мандаты осталось утвердить Конституционному суду.
Ранее в парламенте освободились два места. Один мандат стал вакантным после смерти депутата Сергея Катаранчука, а другой – после отставки Татьяны Кунецки.
Марина Радван уже была депутатом от ПСРМ в 2014-2018 гг. Она стала самым молодым парламентарием ХХ созыва. Вирджилиу Пысларюк, по образованию историк, преподаватель в Государственном Университете Молдовы. Входил в список из 55 кандидатов от блока ACUM на парламентских выборах 24 февраля, но тогда не смог пройти в парламент.
Их мандаты осталось утвердить Конституционному суду.
Ранее в парламенте освободились два места. Один мандат стал вакантным после смерти депутата Сергея Катаранчука, а другой – после отставки Татьяны Кунецки.
Марина Радван уже была депутатом от ПСРМ в 2014-2018 гг. Она стала самым молодым парламентарием ХХ созыва. Вирджилиу Пысларюк, по образованию историк, преподаватель в Государственном Университете Молдовы. Входил в список из 55 кандидатов от блока ACUM на парламентских выборах 24 февраля, но тогда не смог пройти в парламент.
Опубликовано: 13:00 27/12/2019
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