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ЦИК утвердила мандаты новых депутатов парламента


В Партии социалистов и блоке ACUM появятся новые представители. Центральная избирательная комиссия утвердила сегодня мандаты двух депутатов. Речь идет Марине Радван от ПСРМ и Вирджилиу Пысларюке из блока ACUM, пишет tv8.md.
Их мандаты осталось утвердить Конституционному суду.

Ранее в парламенте освободились два места. Один мандат стал вакантным после смерти депутата Сергея Катаранчука, а другой – после отставки Татьяны Кунецки.

Марина Радван уже была депутатом от ПСРМ в 2014-2018 гг. Она стала самым молодым парламентарием ХХ созыва. Вирджилиу Пысларюк, по образованию историк, преподаватель в Государственном Университете Молдовы. Входил в список из 55 кандидатов от блока ACUM на парламентских выборах 24 февраля, но тогда не смог пройти в парламент.


Опубликовано: 13:00 27/12/2019

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