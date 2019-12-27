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В Казахстане разбился пассажирский самолет
 

Заседание муниципальной Комиссии по строительству, архитектуре и земельным отношениям



Опубликовано: 09:20 27/12/2019




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