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В Казахстане разбился пассажирский самолет
 

В Рыбнице в частном доме произошел пожар


Возгорание частного дома произошло в Рыбнице 25 декабря. Прохожие вызвали пожарных. Как оказалось, пожар начался на веранде.

Внутри жилища в момент ЧП никого не было. Сгорела только разбросанная ветошь и одежда, передает aif.md

Выяснилось, что в доме больше 5 лет никто не проживает, однако в течение последних двух недель соседи наблюдали во дворе постороннего мужчину, пишет mvdpmr.org. По предварительной версии специалистов, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты. Разбирательство продолжается.


Опубликовано: 09:09 27/12/2019

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