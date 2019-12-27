Возгорание частного дома произошло в Рыбнице 25 декабря. Прохожие вызвали пожарных. Как оказалось, пожар начался на веранде.



Внутри жилища в момент ЧП никого не было. Сгорела только разбросанная ветошь и одежда, передает aif.md



Выяснилось, что в доме больше 5 лет никто не проживает, однако в течение последних двух недель соседи наблюдали во дворе постороннего мужчину, пишет mvdpmr.org. По предварительной версии специалистов, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты. Разбирательство продолжается.