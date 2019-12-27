Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, сообщает РИА Новости.



Рейс №Z2100 вылетел в 7.22 по местному времени. По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Возгорания после падения самолета не произошло, пишет ria.



На месте происшествия работают спасатели, экипаж и пассажиров эвакуируют. Поступают первые данные о погибших.



Глава правительства Казахстана Аскар Мамин распорядился создать специальную комиссию, в состав которой вошли вице-премьер, ряд министров и руководителей госорганов. Причины случившегося устанавливаются.