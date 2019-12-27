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Президент поздравил актеров по случаю профессионального праздника


Публикуем обращение президента Игоря Додона по случаю Национального дня актера:


«Уважаемые актеры,

Позвольте от всей души поздравить вас с профессиональным праздником и выразить свое восхищение вашей жизнью, разделенной на персонажи и роли.

Традиционно отмечаемый 27 декабря, Национальный день актера гармонично вписался в культурный пейзаж нашей страны, являясь благоприятным моментом для признания важности актерской гильдии в обществе и чтобы подчеркивать вечность немеркнущих ценностей и отдать дань уважения служителям Мельпомены.

Призвание и талант, труд и преданность делу, участие в повседневной жизни и слившаяся с искусством судьба - все это образует судьбу актера. Играя, вы воспитываете нас, плача – обращаете наше внимание на насущные проблемы, смеясь – вы радуете нас. В авансцене или на съемочной площадке, за кулисами или среди элементов декора, в центре внимания или за занавесом, вы трудитесь, чтобы зрители пережили незабываемые моменты, чтобы полюбить вас и благодарили аплодисментами за ваш успех. Я высоко ценю вас и вашу творческую деятельность, которую вы увлеченно исполняете. Верю в силу культуры, слова и, особенно, примера.

По случаю Национального дня актера желаю вам крепкого здоровья и благополучия, ясных мыслей и больших достижений в профессиональном и личном плане. Пусть будет у вас много-много поклонников и в полной мере раскрывайтесь на сценах театров и в спектаклях жизни. С праздником!»


Опубликовано: 09:00 27/12/2019

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