scrie noi.md “Aeroportul este proprietatea statului. Dreptul de a-l gestiona, cu încălcarea legislației, în 2013, Guvernul Leancă, în care era prezentă și Maia Sandu, l-a dat lui Șor. Noi trebuie aceste acorduri să le anulăm”, a declarat Igor Dodon.Potrivit președintelui țării, în timpul guvernării democrate, când PD era condus de Vladimir Plahotniuc, afecerea a devnit și mai profitoare.„Cât era Plahotniuc, la ei mergea ca pe unt. După ce s-a schimbat Guvernul, noi am început anularea concesiunii. Am blocat toate activele ca ei să nu poate ceva să facă. Și ei au început „dreptul” (n.r. compania Avia Invest) ăsta să-l vândă de la unul la altul”, a precizat Igor Dodon.„În luna iulie-august, ce s-au gândit, băi, dacă e Guvernul Maia Sandu, e mai american, mai pro-UE, hai să îl vindem lui Rothschild, că Rothschild e european. Hai să îl vindem lui, că el are garanția americanilor că cu Maia o să fie tot ciki-piki. Și o venit la Chișinău Rothschild, s-o întâlnit cu Maia Sandu și cu Brânzan și le-a zis că tot o să fie bine. Și Rothschild a intrat în dreptul acesta. Când a venit Guvernul Chicu, Rothschild o zis că cu aceștia nu te joci. Că Chicu o zis împreună cu Dodon că anulează contractul, și s-o început procesul mai serios de anulare. Da mai mult ca atât, dat fiind faptul că la Chișinău e monopol și ei fac bani pe bilete la costuri foarte înalte, Guvernul Chicu a decis ca să mai deschidem un aeroport. Și în cazul acesta, ei nu o să poată să ia de la moldoveni pielea de pe spate. Și când Rothschild o înțeles că e bîja, i-a zis lui Șor, băi ia-l înapoi. Și ei au anulat tranzacția cu Rothschild și aeroportul a revenit la Șor. Da ca să facă oleacă de scandal, au zis hai să spunem că au venit rușii. Și aici e jocul comun al unor deputați din PD, împreună cu Maia Sandu. Tot atacul mediatic care a fost săptămâna trecută, asta a fost, un Joc împotriva mea”, a precizat Igor Dodon.Președintele țării mai spune că manevrele au fost făcute după anunțul autorităților privind intenția de a mai deschide un aeroport la Mărculești, ceea ce ar fi demonopolizat acest segment economic și ar fi adus concurenți pe piața internă.Mai mult decât atât, șeful statului susține că noul proprietar, care se pare că încă nu și-a intrat oficial în drepturi, rusul Andrei Goncearenco, ar avea „probleme în Federația Rusă, inclusiv cu Gazprom, motiv pentru care a fugit de acolo”.“Goncearenco a venit și a cerut cetățenia RM prin investiții, când încă era Plahotniuc aici”, a mai adăugat Igor Dodon.