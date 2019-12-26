



Проверки в Антикоррупционной прокуратуре и в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью продлены до 10 января. Об этом после заседания Высшего совета прокуроров заявил генеральный прокурор Александр Стояногло, который ранее и распорядился об их проведении. По его словам, решение о продлении проверок связано с большим объемом работы.



АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР



«Изначально я планировал проверить деятельность специализированных прокуратур за последние четыре года. К сожалению, из-за большого объема работы завершить проверки к оговоренному сроку мы не успели».



Стояногло также сообщил, что продолжается проверка имущества Виорела Мораря, который ранее был отстранен от должности главы Антикоррупционной прокуратуры. В зависимости от результата станет ясно, сможет вернуться Морарь на этот пост или же нет.



АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР



«Это зависит от результатов проверок, проведенных в специализированных прокуратурах. Если результаты проверок не выявят серьезных нарушений, допущенных данным человеком, он продолжит работу».



Генпрокурор также отметил, что после завершения всех проверок подробности о них будут представлены в рамках специальной пресс-конференции.