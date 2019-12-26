

Шахматисты надели шапки Деда Мороза. Национальная федерация, возглавляемая президентом Молдовы Игорем Додоном, дала старт традиционному рождественскому турниру. Для участия в «Сладком кубке» съехались 150 игроков. Своих представителей в Кишинев делегировали Бельцы, Тирасполь, Криуляны, Фалешты, Флорешты, Комрат, Кагул и Сороки. Турнир проводится в стенах специализированной столичной школы номер 7.



Рождественский «Сладкий кубок» – единственный турнир в году, когда шахматистам разрешают надеть шапку Деда Мороза. Праздничный красно-белый головной убор их обладателям гарантировал поощрение – сладкие подарки. В этом году на них претендуют шахматисты из Кишинева, Бельц, Тирасполя, Криулян, Фалешт, Флорешт, Комрата, Кагула и Сорок. 21-ый розыгрыш «Сладкого кубка» собрал рекордное число участников.



ВАЛЕРИЙ КОАДЭ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ РМ



«В первом розыгрыше турнира в 1999-ом году участвовало 9 игроков, сегодня в соревновании играют 150 участников».



Инициатором проведения рождественского соревнования 21 год назад выступил отец юного шахматиста, который в дни школьных каникул не знал, чем заняться.



ОЛЕГ КРАСНОВ, УЧРЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА



«Мне и в голову не могло прийти, что из этого выросло. Я еще неделю назад не мог представить, что меня буду показывать в качестве живого памятника эпохи доисторического материализма. Тем не менее, 21 год дети играют в шахматы, а «Сладкий кубок» продолжается. Развитие шахмат превосходит все ожидания».



Победители и призеры «Сладкого кубка» в 3 возрастных категориях определятся в понедельник. По установленной 21 год назад традиции за первые три места шахматисты получат сладости от национальной федерации и Деда Мороза.