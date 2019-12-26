

В стенах дома-музея Пушкина в Кишиневе прошло заключительное мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения поэта. Учащиеся столичных лицеев в стенах музея читали стихи Александра Сергеевича и исполняли музыкальные произведения на пушкинские строки.



МИХАИЛ ЛУПАШКО, ДИРЕКТОР ДОМА-МУЗЕЯ ПУШКИНА



«Музей – это живой лекторий, где с самого раннего возраста приобщаются к наследию великого русского поэта наши лицеисты и школьники. Всякое такое обращение к Пушкину именно в том месте, где живет его незримо присутствие, - всегда праздник».



МИХАИЛ ЛУПАШКО, ДИРЕКТОР ДОМА-МУЗЕЯ ПУШКИНА



«Вот такое живое общение поколений очень важно, потому что ничто не произрастает на пустом месте. И традиция вот таких пушкинских литературно-музыкальных вечеров с участием школьников, лицеистов, студентов не прекращалась и в самые трудные времена».



Следующий, 2020 год будет не менее важным и насыщенным для почитателей творчества Пушкина, чем предыдущий. 200 лет исполнится уже со дня приезда великого русского поэта в Кишинев.



МИХАИЛ ЛУПАШКО, ДИРЕКТОР ДОМА-МУЗЕЯ ПУШКИНА



«Конечно, будет еще более интересно, разнообразно, более массово. В следующем году, буквально с самых первых дней нового года, продолжим. Не зарастет, не зарастет, народная тропа к Пушкину».

