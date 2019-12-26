

Процесс выдачи авторизаций на строительство будет полностью автоматизирован. Об этом генпримар Кишинева заявил в ходе заседания Муниципального совета, уточнив, что теперь разрешение на строительство будет зависеть не от половины примарийских чиновников, а от конкретных данных и установленных правил.



Ион Чебан сообщил, что этот проект будет внедряться в два этапа, причем, уже в середине будущего года процесс выдачи разрешений на строительство будет полностью автоматизирован, что позволит полностью искоренить коррупцию в этой сфере.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ



«В течение месяца будет запущено единое окно для входящей и исходящей разрешительной документации в строительной сфере, а максимум через полгода этот процесс будет полностью автоматизирован. Это полностью исключит возможность вовлечения физических лиц в процесс принятия решения о разрешении строительства. Пусть решает машина, а не половина сотрудников примарии».



Также генпримар сообщил, что запущенная на текущей неделе в тестовом режиме система взаимодействия примарии и горожан, успешно работает. Так, кишиневцы уже прислали сотни сообщений о неполадках в сферах уличного освещения и вывоза мусора в столице. Градоначальник заверил, что все запросы обрабатываются и будут решены.

