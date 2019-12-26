

Дороговизна лекарств, продаваемых на территории Молдовы; скудность услуг, предоставляемых по полису обязательного медицинского страхования, а также возможность накопительства средств на полисе - стали основными вопросами первой части «Прямой линии с президентом Игорем Додоном». Какие ответы дал глава государства – смотрите прямо сейчас.



Президент, отвечая на вопрос жителя Гагаузии о дороговизне лекарственного рынка страны, заявил, что данная проблема, действительно существует и уточнил, что корень зла кроется в посредниках, которые делали деньги на здоровье населения. В данной связи, глава государства сообщил, что этот вопрос находится в поле зрения правительства, и глава кабинета министров лично курирует решение данной проблемы.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Да, у нас в Молдове, к сожалению, некоторые лекарства дороже, чем в других странах. И когда мы начали разбираться с теми тендерами, которые были до сих пор, мы увидели, что там были посредники, которые покупали медикаменты по одной цене у производителей, а нам, внутри страны, продавали их государству по более высокой цене. Я знаю, что этими вопросами занимается лично премьер-министр. Не могут быть лекарства в Молдове в несколько раз дороже, чем в той же России или Румынии. Я думаю, здесь проблема с посредниками и я знаю, что премьер-министр перед новым руководством эти задачи поставил».



Люди жаловались президенту на то, что услуги, предоставляемые по полису обязательного медицинского страхования, достаточно скудны. В данной связи, Игорь Додон сообщил, что он, совместно с кабинетом министров, намерен расширить количество бесплатных услуг, предоставляемых по полису.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Сейчас, вместе с правительством, мы делаем все возможное для того, чтобы расширить количество услуг, предоставляемых бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Человек должен знать, что если он заплатил за этот полис, и если попадает в больницу, его лечат не только бесплатным анальгином, а за все остальное он вынужден платить. Человек должен знать, что если он заплатил за полис, то он имеет право на такое-то количество услуг. И по мере возможностей государства, количество бесплатно предоставляемых по полису услуг должно быть расширено».



Также, в рамках «Прямой линии», граждане интересовались у главы государства: почему полис обязательного медстраха не является накопительным, как в других странах, и почему средства, неистраченные в этом году, не переходят на следующий. Игорь Додон разъяснил, что за пределами страны накапливаются не деньги на лечение, а социальные пенсионные средства, и человек, при выходе на пенсию, получает эти накопленные деньги. По словам Додона, у нас ситуация несколько иная: несмотря на то, что эти пенсионные средства также накапливаются, человек не имеет к ним доступа. И более того, если человек, после достижения им пенсионного возраста умирает, все накопленные им деньги сгорают.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Вот почему я вышел с инициативой, что люди, вышедшие на пенсию, и некоторые, к сожалению, умирают в первый же год после выхода на пенсию. Поэтому я и вышел с инициативой, чтобы как минимум 5 лет, если человек уходит из жизни, чтобы последующие 5 лет его пенсию получал его супруг или супруга. Я считаю, что это правильно, и это первый шаг в данном направлении. Он вступает в силу уже с 1 января».



По словам главы государства, он намерен расширить этот механизм, со временем увеличив этот период оплаты с 5 лет до 10 лет. Дальше, как отметил президент, этот механизм должен заработать так, чтобы человек, всю жизнь работавший и плативший пенсионные взносы, при выходе на пенсию, сразу получал определенную сумму от накопленного им фонда, и уже сам решал – на что ее тратить.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«И, допустим, этот человек накопил за свою трудовую деятельность в фонде 1 миллион леев. Человек должен знать, что выйдя на пенсию, он часть этих денег может сразу забрать и потратить ее на то, что считает необходимым. Это его деньги, он всю жизнь работал и всю жизнь платил в пенсионный фонд, поэтому, государство должно обеспечить ему возврат этих денег».