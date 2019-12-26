

Молдова заинтересована в том, чтобы стать страной-участницей Евразийского банка развития. Об этом в рамках телемоста заявила советник президента по экономическим вопросам Елена Горелова, уточнив, что вступление в эту авторитетную финансовую структуру позволит нашей стране развивать инфраструктурные и другие выгодные для страны проекты.



ЕЛЕНА ГОРЕЛОВА – СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ



«Самая главная причина – это недостаток собственных ресурсов для внедрения крупных инвестиционных проектов. Наши бюджетные средства, к сожалению, ограничены, и мы их, в основном, используем на финансирование текущих расходов. Поэтому средства, необходимые нам для инвестиционных проектов, мы обычно запрашиваем у наших уже традиционных партнеров — это ВБ, ЕБРР, ЕИБ».



Горелова отметила, что именно эти три международные структуры предоставляют Молдове финансирование на льготных условиях, однако для запланированных крупных инфраструктурных проектов будут необходимы дополнительные источники финансирования. В то же время советник президента сообщила, что при помощи Евразийского банка развития власти Молдовы намерены развивать не только инфраструктурные, но и энергетические проекты, связанные с выработкой солнечной энергии и энергии ветра.



ЕЛЕНА ГОРЕЛОВА – СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ



«У Молдовы есть большой потенциал развития солнечной энергии, который, к сожалению, мы пока еще не используем. Ветровая энергетика для нас проблематична: не та роза ветров. Есть на юге немного, но надо осваивать и ее. А вот солнечная энергетика, так как у нас в течение года много солнечных дней, то здесь мы видим большие перспективы, и я думаю, что это было бы выгодно для нас».



В свою очередь, заместитель председателя правления Евразийского банка развития подчеркнул, что данная финансовая структура находится вне политики, и выдачу своих кредитов, в отличие от других подобных организаций, ничем не обуславливает.



АНДРЕЙ КРАЙНИЙ — СТАТС-СЕКРЕТАРЬ, ВИЦЕ- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЕАБР



«Участие в банке, во-первых, не накладывает никаких политических или иных обязательств. В отличие от наших коллег из других банков, например Всемирного банка и ЕБРР, мы выдачу кредитов не обуславливаем никакими условиями. Наши коллеги зачастую говорят так: мы вам даем деньги, а вы привлекаете наших консультантов, на которых мы покажем, все регламенты будут наши, и т.д. На наш взгляд, это не способствует развитию экономики той страны, куда мы вкладываем деньги».



Андрей Крайний уточнил, что после Нового года в Молдову от банка отправится делегация специалистов, которая будет проводить переговоры и предметные консультации с молдавской стороной относительно возможности вступления в Евразийский банк развития. Стоит отметить, что Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Акционерами банка являются 6 государств: Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Беларусь и Кыргызстан.