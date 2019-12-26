

Руководство страны намерено заключить в марте будущего года новое соглашение с Международным валютным фондом, но оно должно строго соответствовать интересам страны и народа. Об этом в эфире передачи «Дело принципа» на нашем телеканале заявила председатель парламента Зинаида Гречаный, напомнив, что подобное уже успешно практиковалось в 2006 году.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА



«Мы будем сотрудничать со всеми: с Западом, с Востоком, с РФ, с США, с ЕС, со всеми международными структурами. Со всеми мы будем сотрудничать, но, чтобы было понятно всем, мы это будем делать в интересах своей страны, своего народа, и будем искать, как защитить интересы своего народа. Это мы будем делать постоянно, и никому не удастся продиктовать нам извне, что нужно делать».



Гречаный подчеркнула, что отношения с внешними партнерами Молдова будет строить исключительно на основе защиты национальных интересов и искать среди партнеров друзей, которые уважали бы принципы нашего государства, а не пытались за кредитные деньги навязать продвижение собственных интересов. Этот же подход, по словам председателя парламента, будет применен и в отношениях с руководством Международного валютного фонда. В данной связи Гречаный напомнила, что подобная достаточно успешная практика уже применялась молдавским правительством в 2006 году.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА



«Я хочу вам напомнить пример 2006 года, когда МВФ после долгого перерыва, потому что с 2001 по 2006 год у нас не было программы с МВФ, и была очень сложная ситуация, и тогда говорилось, что Молдова на пороге финансового дефолта. Оказывается, если правильно руководить, правильно управлять, в том числе, и финансами страны, тогда можно выжить и развиваться, и даже повышать пенсии и зарплаты. Поэтому в 2006 году мы сами, правительство, написало свою программу для МВФ и пригласило экспертов фонда для обсуждения программы, которую написало правительство».



В данной связи Гречаный, занимавшая в том правительстве пост вице-премьера и министра финансов, подчеркнула, что та программа с МВФ включала реформы, которые были на тот момент необходимы Молдове и ее населению, а не руководству Международного валютного фонда. При этом спикер заявила, что уже есть договоренности о том, чтобы новая программа с МВФ, которую необходимо подписать в марте 2020 года, была составлена молдавской стороной.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА



«Я говорила и с руководителем миссии МВФ, который приезжал в нашу страну, и мы с ним обсуждали то, что мы самостоятельно будем писать свою программу, и будем ее обсуждать с МВФ».