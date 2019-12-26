Сегодня не стало руководителя театра «Современник» Галины Волчек
Сегодня, 26 декабря, скончалась Галина Волчек – известная российская актриса, режиссер, художественный руководитель театра «Современник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Сообщается, что несколько дней назад Галина Волчек была госпитализирована с воспалением легких в одну из московских клиник.
Галине Волчек было 86 лет.
Опубликовано: 20:01 26/12/2019
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