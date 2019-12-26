

Сегодня, 26 декабря, скончалась Галина Волчек – известная российская актриса, режиссер, художественный руководитель театра «Современник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.



Сообщается, что несколько дней назад Галина Волчек была госпитализирована с воспалением легких в одну из московских клиник.



Галине Волчек было 86 лет.