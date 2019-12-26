Игорь Додон: Парламентские фракции должны взять обязательство о непринятии в свои ряды депутатов-перебежчиков
Все парламентские фракции должны последовать примеру фракции Партии социалистов и подписать обязательство о том, что не будут принимать в свои ряды так называемых депутатов-перебежчиков. Такого мнения придерживается глава республики Игорь Додон.
Президент уверен, что данная инициатива должна быть закреплена законодательно.
Напомним, ранее за счет депутатов-перебежчиков Демократическая партия под руководством беглого олигарха Владимира Плахотнюка смогла создать большинство в парламенте. После произошедшее смены власти в стране президент и Партия социалистов считают подобное положение дел недопустимым, так как расклад политических сил в законодательном органе формируется демократическим путем на парламентских выборах.
Опубликовано: 19:56 26/12/2019
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