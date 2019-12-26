В Кишиневе может состояться референдум, на котором будет определена дальнейшая «судьба» территории, на которой раньше располагался Республиканский стадион. Об этом в эфире прямой линии заявил президент Игорь Додон.



Президент еще раз отметил, что прежнее правительство заключило соглашение с посольством США о передаче в их владение этой территории. Нынешняя власть, а также президент, предложили представителям США несколько альтернативных участков, потому что, во-первых, отчуждения огромной территории в центре столицы американцам не хотят сами кишиневцы, а, во-вторых, треть территории бывшего стадиона уже вляется частной собственностью других агентов.



Глава государства отметил, что для принятия окончательного решения по этому вопросу необходимо провести референдум, и спросить мнения жителей города, а также провести очередные переговоры с сотрудниками посольства США в Молдове.

