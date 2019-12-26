Часть денег, выведенная из банковской системы Молдовы, уже поступила в бюджет страны. По словам президента Игоря Додона, ожидается поступление еще 2-3 миллиардов. Сложнее обстоят дела с активами, выведенными за пределы страны, однако и эти потоки отслеживаются. Об этом глава государства заявил во время прямой линии.



Имущество участников кражи миллиарда было арестовано и частично выставлено на продажу для возврата средств в бюджет Молдовы.



«Главная проблема заключается в том, что большая часть украденной суммы была выведена за пределы страны, и теперь мы отслеживаем денежные потоки участников кражи за границей. (…) Этот вопрос взят под контроль, чтобы как можно скорее вернуть эти деньги в Модову. Думаю, половину этой суммы можно довольно быстро вернуть путем ареста активов и выставления их на продажу», - отметил молдавский лидер.



