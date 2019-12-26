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Президент Республики Молдова Игорь Додон проводит прямую линию с гражданами (LIVE)
 

Додон: Спектр услуг по полису медстрахования для граждан Молдовы будет расширяться!



Спектр медицинских услуг по полису обязательного медицинского страхования будет постепенно расширяться. Об этом во время прямой линии заявил президент Республики Молдова Игорь Додон. Президент отметил, что все зависит от возможностей государственного бюджета государства.

«Граждане должны быть уверены, что если они заплатили за медицинский полис, то государство гарантирует им предоставление конкретных медицинских услуг», - отметил президент.

Также Игорь Додон отметил, что правительство должно вплотную заняться и этим вопросом.


Опубликовано: 19:23 26/12/2019

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