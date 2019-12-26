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Президент Республики Молдова Игорь Додон проводит прямую линию с гражданами (LIVE)
 

Додон: Наша задача – повысить пенсию тем, у кого она ниже прожиточного минимума



Говоря о социальных инициативах, пенсионной системе и социальной помощи, глава республики отметил, что первостепенной задачей является повышение пенсий для тех граждан, у которых она составляет сумму ниже прожиточного минимума. Президент привел в пример работников в области сельского хозяйства, у которых размер пенсии ниже, чем у других. Однако, это не означает, что они меньше других работали.

«Эти 700 леев, к примеру, которые получат пенсионеры, начиная со 2 января и в последующие дни, их получат около 600 тысяч пенсионеров, у которых ежемесячные выплаты ниже прожиточного минимума», - сказал Игорь Додон.

Между тем, глава государства отметил, что проект индексации пенсий дважды в год, предложенный президентом, и поддержанный парламентом, также принят для того, чтобы не было большой разницы в размере пенсий для различных категорий граждан.

«В идеале, чтобы индексация пенсий дважды в год, начиная с 2020 года, была не меньше 15-20%, но это зависит от возможностей госбюджета. Мы бы хотели, чтобы так было!» - заявил президент.


Опубликовано: 19:13 26/12/2019

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