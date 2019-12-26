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Президент Республики Молдова Игорь Додон проводит прямую линию с гражданами (LIVE)
 

Игорь Додон ответил на вопросы о завышенной стоимости медикаментов в Молдове



Стоимость лекарственных препаратов в Республике Молдова – проблема остро волнующая жителей страны. В эфире прямой линии глава государства отметил, что основной проблемой, влияющей на завышенную стоимость лекарств, является наличие посредников между производителем медикаментов и государством, закупающим лекарства.

«В Молдове некоторые лекарства стоят дороже, чем в соседних странах. Когда мы начали разбираться с тендерами, которые были до сих пор, там были выявлены посредники, которые покупали по одной цене, а нам продавали внутри государства по более высокой цене. Я знаю, что премьер-министр лично этими вопросами занимается, потому что не могут быть лекарства в несколько раз дороже. Здесь проблема заключается в посредниках и перед новым руководством, я знаю, что премьер-министр эти задачи поставил», - отметил Додон.


Опубликовано: 19:00 26/12/2019

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