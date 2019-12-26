

Стоимость лекарственных препаратов в Республике Молдова – проблема остро волнующая жителей страны. В эфире прямой линии глава государства отметил, что основной проблемой, влияющей на завышенную стоимость лекарств, является наличие посредников между производителем медикаментов и государством, закупающим лекарства.



«В Молдове некоторые лекарства стоят дороже, чем в соседних странах. Когда мы начали разбираться с тендерами, которые были до сих пор, там были выявлены посредники, которые покупали по одной цене, а нам продавали внутри государства по более высокой цене. Я знаю, что премьер-министр лично этими вопросами занимается, потому что не могут быть лекарства в несколько раз дороже. Здесь проблема заключается в посредниках и перед новым руководством, я знаю, что премьер-министр эти задачи поставил», - отметил Додон.