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Президент Республики Молдова Игорь Додон проводит прямую линию с гражданами (LIVE)
 

Президент: «Мы добились главной задачи – поменять полностью власть в Республике Молдова!»


Одной из главной задач президента и пропрезидентской Партии социалистов было избавление Молдовы от режима олигарха Владимира Плахотнюка, узурпировавшего власть в стране, а также полная смена власти.

«Мне кажется, нам это удалось! Основной результат уходящего года это то, что мы убрали из власти Плахотнюка. Я считаю, что это было задачей, с которой многие не справились на протяжении последних лет, хотя очень старались, делали очень много деклараций, высказываний, а нам в этом году удалось поменять полностью власть в Республике Молдова», - отметил президент.

Глава государства напомнил, что этот процесс происходил в два этапа.

«Если вы помните, 8 июня в парламенте, когда без света мы избрали новое правительство, новое руководство парламента. И, второй этап, это около 6 недель назад, мы избрали новое правительство (под руководством Иона Кику, - прим.ред.)», - пояснил Игорь Додон.

«Я считаю, что год был тяжелым, но результативным, я считаю, что мы добились тех задач, которые мы перед собой поставили. Мы получили возможность существенно поменять ситуацию в стране. И то, что парламент поддержал все мои социальные инициативы, и по пенсиям, и по другим вещам, помощь пенсионерам, это показывает, что уже есть возможность продвигать новые идеи, наши программные цели. Поэтому, я думаю, что, несмотря на все трудности, год был хороший, а следующий год будет еще лучше», - заверил глава республики.


Опубликовано: 18:52 26/12/2019

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