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Президент Республики Молдова Игорь Додон проводит прямую линию с гражданами (LIVE)
 

Президент Республики Молдова Игорь Додон проводит прямую линию с гражданами (LIVE)


Президент Республики Молдова Игорь Додон проводит прямую линию с гражданами страны. В эфире телеканала «Первый в Молдове» глава государства подводит итоги прошедшего года, а также отвечает на самые актуальные вопросы, поступившие от граждан.

Каждый житель страны, желающий задать свой вопрос президенту, может это сделать прямо во время прямого эфира, дозвонившись в редакцию телеканала «Первый в Молдове» по указанным на экране телефонам: (022)809710, (022)809711, (022)809705, (022)809717.

Также вопросы можно оставить в комментариях на страницах президента в социальных сетях и на сайте телеканала Accent TV.




Опубликовано: 18:24 26/12/2019

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