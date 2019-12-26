Президент Республики Молдова Игорь Додон проводит прямую линию с гражданами страны. В эфире телеканала «Первый в Молдове» глава государства подводит итоги прошедшего года, а также отвечает на самые актуальные вопросы, поступившие от граждан.Каждый житель страны, желающий задать свой вопрос президенту, может это сделать прямо во время прямого эфира, дозвонившись в редакцию телеканала «Первый в Молдове» по указанным на экране телефонам: (022)809710, (022)809711, (022)809705, (022)809717.Также вопросы можно оставить в комментариях на страницах президента в социальных сетях и на сайте телеканала Accent TV.