Игорь Додон поблагодарил офицерский корпус за поддержку института президента (ВИДЕО)
Президент Республики Молдова Игорь Додон принял сегодня участие в совместном заседании командования Вооруженных сил, руководства Союза офицеров Республики Молдова, Комиссии по делам ветеранов Вооруженных сил, правоохранительных органов и участников вооруженных конфликтов Совета гражданского общества при Президенте, Национального комитета «Победа», а также участников боевых действий по защите независимости Республики Молдова и войны в Афганистане.
По словам Министра обороны, председателя Союза офицеров, генерала Виктора Гайчука, данная встреча организована им с целью обсуждения актуальных проблем, с которыми сталкиваются действующие и отставные военные, Национальная армия и патриотически настроенная часть нашего общества.
«Кроме того, мои собеседники выразили поддержку курсу Президента на укрепление нашей государственности и ее демократических институтов, на патриотическое воспитание молодежи, повышение уровня социальной защиты уязвимых слоев населения и т.д.
В ходе встречи обсудили также планы на 2020 год, где особое внимание будет уделено реконструкции исторических памятников, в первую очередь времен Великой Отечественной войны. В частности, была отмечена необходимость капитальной реконструкции столичного Мемориала воинской славы «Вечность».
Поблагодарил офицерский корпус и общественников за поддержку института Президента в ходе непростых политических событий, которые имели место в Республике Молдова в 2019 году», - отметил глава государства.
Опубликовано: 18:12 26/12/2019
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