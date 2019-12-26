

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял сегодня участие в совместном заседании командования Вооруженных сил, руководства Союза офицеров Республики Молдова, Комиссии по делам ветеранов Вооруженных сил, правоохранительных органов и участников вооруженных конфликтов Совета гражданского общества при Президенте, Национального комитета «Победа», а также участников боевых действий по защите независимости Республики Молдова и войны в Афганистане.



По словам Министра обороны, председателя Союза офицеров, генерала Виктора Гайчука, данная встреча организована им с целью обсуждения актуальных проблем, с которыми сталкиваются действующие и отставные военные, Национальная армия и патриотически настроенная часть нашего общества.



«Кроме того, мои собеседники выразили поддержку курсу Президента на укрепление нашей государственности и ее демократических институтов, на патриотическое воспитание молодежи, повышение уровня социальной защиты уязвимых слоев населения и т.д.



В ходе встречи обсудили также планы на 2020 год, где особое внимание будет уделено реконструкции исторических памятников, в первую очередь времен Великой Отечественной войны. В частности, была отмечена необходимость капитальной реконструкции столичного Мемориала воинской славы «Вечность».



Поблагодарил офицерский корпус и общественников за поддержку института Президента в ходе непростых политических событий, которые имели место в Республике Молдова в 2019 году», - отметил глава государства.



