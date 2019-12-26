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Проект советников-либералов о выплате премий работникам примэрии не набрал нужного количества голосов



Советники Либеральной партии предложили в четверг на заседании муниципального совета проект о выплате премий работникам примэрии. Несмотря на аргументы советников фракции Партии социалистов о незаконности принятия проекта, либералы настаивали на голосовании.

«Мы не против выплаты премии, но есть решение комиссии по бюджету, экономики, финансам, местному публичному наследию, сельскому хозяйству и проблемам пригорода, а он является негативным. Есть отчет Счетной палаты, который также является негативным. Соответственно, мы не можем сейчас выдать премии, так как это будет нарушением закона, который потом Государственная канцелярия обжалует его в суде. Кроме того, нам не был представлен проект, нет списка», - отметил вице-председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов.

По его словам, советники социалисты в прошлом составе выступали за выделение премии работникам примэрии. Тогда советникам был представлен список, в котором были люди, у которых проблем с законом.

«Как сказал примара, мы найдем метод решения, как стимулировать работников примэрии», - сказал Одинцов.

Советник ПСРМ Виктор Поляков напомнил присутствующим, что кроме работников примэрии, есть педагог и няни в детских садах, которые зарабатывают мало, и предложил перечисленным категориям также повысить зарплату.

Советники блока ACUM DA также настаивали на выплате премии, отметив, что по их данным, работники примэрии работают до позднего вечера и им за это не доплачивают за это 40%.

За проект проголосовали 24 советника, что не является достаточным, для принятия проекта (необходимо 26 голосов).


Опубликовано: 18:07 26/12/2019

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