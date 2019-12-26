Проект советников-либералов о выплате премий работникам примэрии не набрал нужного количества голосов
Советники Либеральной партии предложили в четверг на заседании муниципального совета проект о выплате премий работникам примэрии. Несмотря на аргументы советников фракции Партии социалистов о незаконности принятия проекта, либералы настаивали на голосовании.
«Мы не против выплаты премии, но есть решение комиссии по бюджету, экономики, финансам, местному публичному наследию, сельскому хозяйству и проблемам пригорода, а он является негативным. Есть отчет Счетной палаты, который также является негативным. Соответственно, мы не можем сейчас выдать премии, так как это будет нарушением закона, который потом Государственная канцелярия обжалует его в суде. Кроме того, нам не был представлен проект, нет списка», - отметил вице-председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов.
По его словам, советники социалисты в прошлом составе выступали за выделение премии работникам примэрии. Тогда советникам был представлен список, в котором были люди, у которых проблем с законом.
«Как сказал примара, мы найдем метод решения, как стимулировать работников примэрии», - сказал Одинцов.
Советник ПСРМ Виктор Поляков напомнил присутствующим, что кроме работников примэрии, есть педагог и няни в детских садах, которые зарабатывают мало, и предложил перечисленным категориям также повысить зарплату.
Советники блока ACUM DA также настаивали на выплате премии, отметив, что по их данным, работники примэрии работают до позднего вечера и им за это не доплачивают за это 40%.
За проект проголосовали 24 советника, что не является достаточным, для принятия проекта (необходимо 26 голосов).
Опубликовано: 18:07 26/12/2019
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