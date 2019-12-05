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Изменился график работы парка развлечений в центре Кишинева



Во время школьных каникул парк аттракционов на площади Великого национального собрания будет работать по новому графику. Бесплатно на установленных каруселях смогут прокатиться дети до 12 лет в период с 10.00 до 13.00.

Рождественский паровоз детей в возрасте 3-5 лет будет катать бесплатно с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00.


Опубликовано: 15:42 26/12/2019

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