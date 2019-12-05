

Во время школьных каникул парк аттракционов на площади Великого национального собрания будет работать по новому графику. Бесплатно на установленных каруселях смогут прокатиться дети до 12 лет в период с 10.00 до 13.00.



Рождественский паровоз детей в возрасте 3-5 лет будет катать бесплатно с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00.