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Чебан ответил Киртоакэ: «У вас три мандата было, что в итоге? Давайте работать, а не доказывать, кто и что сделал!»



В четверг на муниципальном совете Кишинева рассматривается повестка дня из трех вопросов, среди которых налоги на 2020 год, ректификация бюджета на 2019 год, принятие бюджета на 2020 год в первом чтении. Также, примар Кишинева Ион Чебан предложил еще один проект в повестку дня о принятии бюджета во втором чтении. Ничего из предложенного в повестке дня не устроило советников из Либеральной партии, которые сказали, что градоначальник ничего не делает.

На протяжении часа советники ЛП, советники блока ACUM PAS и советники блока ACUM DA выступали против принятия бюджета, считая, что его необходимо принять позже. Также, советники пытались внести в повестку дня вопрос об отчете, о деятельности примара, несмотря на то, что градоначальник сообщил о проведении 30 декабря пресс-конференции на данную тему.

«Я на месте с 4 утра и провожу заседания. Могу Киртоакэ это доказать. Сейчас у нас заседание с коллегами из НАЦ по вопросу о налогах на 2020 год. Давно нужно было провести такую встречу», - сказал Чебан.

Он призвал советников работать и голосовать за бюджет на 2020 год.

На неоднократное требование советников ЛП, блока ACUM PAS и советники блока ACUM DA сообщил, что незаконных строек в муниципии больше не будет.

«Рад, что парламент принял закон относительно строек. Кроме этого, через месяц будет единое окно, где можно будет получить информацию о документах, необходимых для строительства, а также через месяц это все будет автоматизировано. Тогда не будет никаких схем. Пусть потом судятся с техникой», - сказал примар Ион Чебан.

В завершении выступления Чебан сказал Киртоакэ «у вас три мандата было, что в итоге? Давайте работать, а не доказывать, кто и что сделал».


Опубликовано: 14:53 26/12/2019

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