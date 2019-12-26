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Чебан: «Киртоакэ, я не намерен нарушать закон, как это делали вы на протяжении 12 лет!»


В четверг во время заседания муниципального совета Кишинева, советники Либеральной партии настаивали на внесении в повестку дня проекта о выделении премии в размере трех месячных окладов работникам примэрии. Либералы игнорировали объяснения своих коллег из фракции Партии социалистов о том, что выплата премии является нарушением закона.

Вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару сообщил либералам, что «чтобы выдать премию работникам примэрии, необходимо данный вопрос обсудить и проверить списки бенефициаров. Кроме того, премии выписываются, если у муниципия нет долгов, а они есть. Поэтому премии не можем пока выдать».

Он также напомнил либералам о том, запланированное ими внеочередное заседание не состоялось по их вине.

Примар Кишинева Ион Чебан, выступил во время заседания и сообщил либералам, что «закон не позволяет выплатить премии. Если мы выполним то, что вы просите, мы нарушим закон. Кроме того, не факт, что деньги дойдут до бенефициаров, так как решение совета будет обжаловано. Поэтому давайте после Нового Года встретимся и обсудим, как можно решить этот вопрос».

В завершении выступления Чебан сообщил Дорину Киртоакэ (экс примар Кишинева, председатель Либеральной партии – «прим.ред»): «я не намерен нарушать закон, как это делали вы на протяжении 12 лет».


Опубликовано: 14:50 26/12/2019

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