Минувшей ночью в Кишиневе спецтехника вымыла улицы
Минувшей ночью пять машин муниципального предприятия Exdrupo помыли ряд основных улиц Кишинева. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.
По его словам, ранее улицы были посыпаны реагентами и минувшей ночью помыты.
«Эта практика была перенята, и будет осуществляться до тех пор, пока температура будет плюсовой. Минувшей ночью были помыты бульвар имени Юрия Гагарина, Штефан чел Маре, улица Михай Витязул и Измаил», - сказал Чебан.
Он отметил, что в случае, если и этой ночью не будет заморозков, другие столичные улицы также будут помыты.
Опубликовано: 13:32 26/12/2019
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