

Минувшей ночью пять машин муниципального предприятия Exdrupo помыли ряд основных улиц Кишинева. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, ранее улицы были посыпаны реагентами и минувшей ночью помыты.



«Эта практика была перенята, и будет осуществляться до тех пор, пока температура будет плюсовой. Минувшей ночью были помыты бульвар имени Юрия Гагарина, Штефан чел Маре, улица Михай Витязул и Измаил», - сказал Чебан.



Он отметил, что в случае, если и этой ночью не будет заморозков, другие столичные улицы также будут помыты.