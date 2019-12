În ajunul sărbătorilor de iarnă, inspectorii Secției Controlul Siguranței Alimentelor a Direcției Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Edineț (cu raza de acoperire și a raionului Briceni) au supus controlului planificat 25 de unități de comercializare a produselor alimentare și 2 depozite alimentare, ce distribuie produse alimentare în raioanele din Nordul țării și au efectuat 2 controale inopinate.



În urma controlului au fost depistate urmatoarele încălcări: comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat; comercializarea produselor alimentare reambalate în unitățile de comerț fără etichetă, fără documente care certifică calitatea acestora; se încalcă regulile de vecinătate a produselor alimentare; se încalcă regimul termic de păstrare a produselor alimentare ușor alterabile din cauza cantității excesive a acestora în unitățile frigorifice; condiții antisanitare în unitațile de comerț; prezența vânzătorilor la locurile de muncă fără haine sanitare de protectie, fără examinare medicală și examen minim sanitar.



În comun cu Inspectoratul de Poliție Edineț, au fost stopate și verificate automobile specializate care transportă carne proaspătă, răcită abatorizată.



În piețile agroalimentare s-a depistat un lot de 36 kg de came proaspătă răcită, în suma de 1980 lei, fără acte de proveniență, s-a depistat un lot de produse din carne afumată și mezeluri fără acte de proveniență; s-a depistat o persoană fizică care comercializa un lot de produse din came afumată și mezeluri, fără acte de proveniență.



Produsele alimentere neconforme au fost retrase din rețeaua de comercializare și distruse de către agenții economici: produse de cofetărie - 10,294 kg, produse lactate - 3,870 kg, băcănie - 1,5 kg, caviar proteic - 2 kg, ciuperci conservate - 2,1 kg, maioneză - 3,3 kg, băuturi răcoritoare - 5,14 l, condimente - 2,07 kg, came afumată și mezeluri - 6,095 kg.



În rezultatul controalelor au fost intocmite 11 procese-verbale contravenționale, s-au stabilit sancțiuni conform art. 80 alin.2; art.273 alin.2; art.274 alin.3 a CCRM cu aplicarea amenzilor în mărime de 23400 lei.