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Единовременное пособие в 700 леев можно будет получить с первых дней нового года


Единовременную финансовую помощь в размере 700 леев можно будет получить, начиная со 2 января 2020 года. Деньги получат более 590 тыс. человек. Об этом сегодня заявила Национальная касса социального страхования (НКСС), информирует МОЛДПРЕС.

Финансовая помощь предоставляется получателям всех видов пенсий, ежемесячный размер которых не превышает 2000 леев, и государственных социальных пособий, установленных до 1 января 2020 года.

На выплату помощи в госбюджете на следующий год предусмотрено 418 млн. леев.

Выплата единовременной финансовой поддержки в размере 700 леев будет осуществляться НКСС через поставщиков платежных услуг, обеспечивающих выплату пенсий и социальных пособий.

Деньги, которые не будут получены бенефициарами, будут возвращаться ежемесячно поставщиками платежных услуг на счет НКСС, а затем переводиться к выплате в следующем месяце. Суммы единовременной финансовой поддержки будут выплачиваться до конца 2020 года.


Опубликовано: 09:44 26/12/2019

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