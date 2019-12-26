Дорожно-транспортное происшествие произошло в Бричанах минувшим вечером. По информации портала Deschide.ьв, 54-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил на дороге 12-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в районную больницу. Состояние подростка оценивается как очень тяжелое.В результате проведенной экспертизы было установлено, что водить был пьян. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы и изъятие водительских прав.