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ДТП в Бричанах. Пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика


Дорожно-транспортное происшествие произошло в Бричанах минувшим вечером. По информации портала Deschide.ьв, 54-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил на дороге 12-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в районную больницу. Состояние подростка оценивается как очень тяжелое.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что водить был пьян. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы и изъятие водительских прав.


ДТП в Бричанах. Пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика


Опубликовано: 09:32 26/12/2019

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