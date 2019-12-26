В Оргееве пожилая женщина погибла в результате ДТП
В Оргееве пожилая женщина скончалась в результате аварии. Сообщается, что легковой автомобиль наехал на женщину в то время, когда она переходила дорогу, пишет deschide.md.
От полученных травм пострадавшая скончалась на меcте.
По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.
От полученных травм пострадавшая скончалась на меcте.
По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.
Опубликовано: 09:08 26/12/2019
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