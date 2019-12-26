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В Оргееве пожилая женщина погибла в результате ДТП


В Оргееве пожилая женщина скончалась в результате аварии. Сообщается, что легковой автомобиль наехал на женщину в то время, когда она переходила дорогу, пишет deschide.md.

От полученных травм пострадавшая скончалась на меcте.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.


Опубликовано: 09:08 26/12/2019

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