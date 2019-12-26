В Оргееве пожилая женщина скончалась в результате аварии. Сообщается, что легковой автомобиль наехал на женщину в то время, когда она переходила дорогу, пишет deschide.md.



От полученных травм пострадавшая скончалась на меcте.



По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.