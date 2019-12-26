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Эксперты из Киева прибыли в Кишинев для обмена опытом по отлову бездомных собак


Группа экспертов во главе с руководителем муниципального предприятия «Киевская ветеринарная клиника» Натальей Мазур прибыла в Кишинев, для обмена опытом и обучения кишиневских специалистов, ловить собак с помощью снотворного.

Во время рабочего заседания с участием советника примара по вопросам коммунальных услуг Тудором Гырбу, вице-председателем фракции ПСРМ Динарием Кожокару, главой Центра по отлову и стерилизации бездомных животных Романом Трахтманом, и с руководителем муниципального предприятия «Киевская ветеринарная клиника» Натальей Мазур, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

Вице-председатель фракции Партии социалистов Динарий Кожокару попросил киевских экспертов поделиться опытом в строительстве приюта согласно всем нормам и требованиям.

"Также мы договорились о внедрении электронного регистра собак и единой телефонной линии, для приема заявок на отлов",- отметил Кожокару.

Во время встречи стороны решили провести еще одного заседание, на котором обсудят все детали работы по отлову собак, ошибки и методы решения.

"В январе пригласим и из Белоруссии специалистов, которые также расскажут о своих методах работы. Это позволит нам максимально улучшить свою работу и решить проблему с бездомными собаками",- сказал Кожокару.


Опубликовано: 09:01 26/12/2019

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