

Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный подвела итоги уходящего 2019 года. В эфире программы «Дело принципа» на телеканале Accent TV спикер отметила, что год был непростым, насыщенным и интересным.



«Мы были свидетелями падения авторитарного режима, выстроенного под интересы одного человека; отставки правительства, которое имело абсолютную парламентскую поддержку, но пало из-за своей недальновидности; назначения нового кабинета министров, которое имело мужество взять на себя ответственность в чрезвычайно сложный период.



События прошедшей парламентской сессии показали, что все депутаты могут работать вместе, в интересах страны и граждан. Во всяком случае, за проекты бюджетов и социально-экономические инициативы голосовали депутаты из всех фракций», - отметила Гречаный.



Зинаида Гречаный в качестве лидера Партии социалистов поблагодарила партийную команду - парламентскую фракцию ПСРМ, советников-социалистов, примаров, председателей районов, которые были избраны в территориях.



«Чему нас научил этот год? Тому, что никто не придет и не наведет порядок в нашей стране, и это должны осознавать, прежде всего, политики. Не понимаю тех людей, которые ничего не умеют и ничего не сделали для своего государства, но, выезжая за рубеж, начинают критиковать свою страну. Мы сами должны гордиться своей страной, уважать ее символы, иначе нас будут не то что недооценивать, нас не будут считать государством.



Самое же главное сегодня, в эти волшебные зимние праздники, чтобы был мир и немного больше добра в сердце каждого из нас, и пусть даже самое маленькое чудо, но произойдет с каждым из нас», - отметила спикер парламента.