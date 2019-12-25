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Генпримар держит слово!


Как и обещал в ходе предвыборной кампании, став генпримаром Кишинева, Ион Чебан не допускает незаконного строительства в столице. Так, в среду стало известно, что столичная примария аннулировала градостроительный сертификат, выданный компании ООО «Regata Imobiliare» на проектирование многофункционального центра на месте бывшего кафе «Guguță», расположенного в центре Кишинева, в парковой зоне.

Как сообщают молдавские СМИ, соответствующее распоряжение было подписано вице-примаром муниципия Виктором Киронда. Согласно действующему законодательству, решение мэрии можно опротестовать в течение 30 дней. Напомним, 16 октября Национальный совет исторических памятников отменил разрешение на строительство многоэтажного бизнес-центра, выданное ООО «Regata Imobiliare». Это произошло после коллективного обращения гражданского общества в Министерство просвещения, культуры и исследований.



Опубликовано: 20:00 25/12/2019




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