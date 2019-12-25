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Традиции продолжаются


Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и в этом году организовал Рождественский караван спасателей и пожарных. 20 спецмашин, украшенных новогодними гирляндами, отправились с площади Великого национального собрания по тщательно продуманному маршруту.

ЛИЛИАНА ПУШКАШУ, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ГИЧС

« Вот уже четвертый год подряд Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям при поддержке Министерства внутренних дел запускает Рождественский караван спасателей и пожарных. Мы начинаем здесь, на площади Великого национального собрания, а затем поедем в населенные пункты страны, чтобы рассказать людям о безопасности в преддверии зимних праздников».

Сверкающие спецмашины спасателей и пожарных колонной проехали по улицам Кишинева, чем немало порадовали жителей и гостей столицы. В мероприятии принял участие и премьер-министр страны, который затем посетил рождественскую ярмарку в сквере Кафедрального собора.

ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РМ

«Я очень рад, что и в этом году с площади отправится караван спасателей и пожарных, который будет радовать тысячи детей, десятки тысяч людей этими красиво оформленными спецмашинами. Я очень рад, что мы продолжаем эти прекрасные традиции. Конечно, хотелось бы, чтобы спецтехника использовалась только по таким радостным случаям, раз в год, во время рождественского каравана.

Спасатели подготовили специальную программу. Всем желающим рассказали и показали, как устроена и работает спецтехника».

ЮЛИЯ БУТУК, СОТРУДНИЦА ГИЧС

«Это первый раз, когда я участвую, но караван проводят уже несколько лет подряд, чтобы, во-первых, поднять детям настроение. Затем мы дарим подарки, но самая большая радость для них — увидеть эти спецмашины, которые очень красиво оформлены».

Организаторы продумали и различные конкурсы для детей. А ребятишки радовались не только тому, что грозные автомобили можно было рассмотреть и потрогать, но и возможности пообщаться с самими спасателями, которых они считают настоящими героями.

«Мне нравится, потому что это Дед Мороз. Пожарные тушат огонь, когда что-то горит».

«Я хочу увидеть пожарных. Мне нравится всех спасать».

Маршрут Рождественского каравана спасателей и пожарных охватит практически все районы страны.



Опубликовано: 20:00 25/12/2019




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